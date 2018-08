Proibição do véu integral entra em vigor na Dinamarca

Tamanho do texto

Usar o véu islâmico integral - a burca, que cobre o corpo todo, ou o niqab, que deixa apenas os olhos a mostra - passa a ser proibido por lei e reprimido com multas a partir desta quarta-feira, na Dinamarca. Apesar disso, há quem esteja disposto a enfrentar essa lei. É o caso do coletivo "mulheres em diálogo", que organizou um protesto. Sarah Lima, membro deste coletivo, falou com a euronews:

_"O governo e a população da Dinamarca dizem acreditar na liberdade de expressão e liberdade religiosa. Foi o que aconteceu em 2006, quando gozaram com o Profeta e fizeram caricaturas. Agora, os mesmos políticos que apoiaram as caricaturas dizem que não me querem ver nas ruas da Dinamarca, porque os estou a provocar. Ora, isso é uma hipocrisia"_, disse.

Vídeo de propaganda do coletivo

Segundo a nova lei, quem andar de cara tapada em público pode ser multado entre mil coroas, o equivalente a 130 euros, e dez vezes esse valor, conforme o grau de reincidência. A população está dividida: "Não acho bem usar este tipo de véu. Estamos na Dinamarca e devemos poder ver a cara das pessoas. Senão, não podemos saber quem essas pessoas são", diz uma mulher, enfermeira, entrevistada por uma TV dinamarquesa num autocarro onde viajava também uma mulher de niqab.

A Dinamarca junta-se à França, Bélgica e Áustria, outros países europeus onde o uso do véu integral em público já é proibido em todo o território. Existem proibições noutros países da União Europeia, mas limitadas a certas cidades ou regiões.