Regulamento de reunificação familiar entra em vigor na Alemanha

Tamanho do texto

O sírio Oudai al-Homsi vive há três anos sozinho em Berlim e sonha trazer a mulher e os filhos para junto dele, mas não deposita grandes esperanças no novo regulamento que entrou em vigor esta quarta-feira, na Alemanha. A partir de agora será possível a entrada no país de até mil familiares de pessoas com estatuto de proteção subsidiária por mês.