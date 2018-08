Vacas suíças hidratadas por helicóptero

Com as temperaturas muito altas e nada habituais por estas paragens, os suíços hidratam-se como podem. Mas não são só as pessoas a sofrer de desidratação. Esta afeta também aquele que é um dos postais do país: as vacas, que pastam ao ar livre.

Para garantir que as vaquinhas suíças têm sempre água, o abastecimento é feito de helicóptero.