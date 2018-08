Violência depois das eleições no Zimbabué

Vive-se um ambiente de tensão pós-eleitoral no Zimbabué. Há registo de pelo menos uma vítima mortal em Harare. Depois da vitória do partido de Emmerson Mnangagwa, os militantes da oposição saem às ruas em protesto e as tensões aumentam. A polícia já não era suficiente e os oficiais do exército tentam controlar os focos de violência.

"Não somos pessoas violentas, mas precisamos de eleições transparentes. Tal como Mnangagwa disse ao povo do Zimbábue desde o início. Disse ao povo que iríamos levar a cabo umas eleições transparentes. Mas agora vemos que as pessoas reclamam que estas eleições não são transparentes", disse um dos manifestantes que saiu às ruas.