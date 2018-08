Alemanha teme desastre ecológico devido ao calor

A Alemanha teme um desastre ecológico devido à onda de calor. As temperaturas dos lagos chegam aos 30 graus e as águas do Rio Reno estão baixas em Colónia, onde choveu pouco nos últimos meses. Os navios transportam menos carga devido ao baixo nível das águas dos rios. Com este sobreaquecimento, os ambientalistas temem a extinção de espécies aquáticas.