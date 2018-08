Energia renovável cobriu 57% do consumo em Portugal

As fontes renováveis alimentaram mais da metade das necessidades de consumo energético, em Portugal, no primeiro semestre do ano.

A empresa pública Redes Energéticas Nacionais avançou que 57% do consumo foi feito com base nestas fontes, com as energias hídrica e eólica a representarem a grande fatia deste setor.

A energia proveniente da biomassa e a fotovoltaica contribuíram com 6,5% para o bolo das renováveis.

Portugal no bom caminho. https://t.co/BUwjC0OUdy — Jorge Seguro Sanches (@JorgeSeguro) August 1, 2018

Portugal é visto como exemplo nas energias verdes, ao nível europeu, embora seja difícil chegar aos 100%, como acontece apenas dois países nórdicos: Islândia e Noruega.

Para os restantes 43% do consumo, o país recorreu a gás natural, na ordem dos 25%, e ao carvão, com 18%.

Na semana passada, Portugal, Espanha e França participaram na II Cimeira das Interligações Energéticas, em Lisboa.

Os três países definiram estratégias que permitam exportar energia, nomeadamente de fontes renováveis, num cenário de sobreprodução, ou importar a um custo mais baixo, em anos de menor autossuficiência.