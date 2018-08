Festival da Tragédia Grega em Chipre

As peças são apresentadas em anfiteatros romanos e o auditório é convidado a uma viagem no tempo.

Chipre, no mar mediterrâneo. A Ilha de Afrodite acolheu mais uma edição do Festival da Tragédia Grega. Participam sete companhias de teatro selecionadas entre dezenas de candidatas. Existem apenas dois encontros do género em toda a Europa, um em Chipre e outro na Grécia.

A Euronews esteve no Teatro Romano de Kourion, sudoeste de Chipre, onde falou Christos Georgiu, o diretor do Festival, sobre as particularidades do evento:

"Este festival é o único onde podemos ver antigas produções de tragédia grega. Podem ser vistas peças antigas de teatro cipriota e grego, mas também de outros países. Nos últimos anos, o festival tem-se desenvolvido e tem crescido," explicou.

"Temos tido mais público e recebemos a distinção Festivais para a Europea, da União Europeia. Isso significa que temos um dos melhores festivais do género a nível europeu."

O anfiteatro romano de Kourion conhece o passado multicultural de Chipre. Com mais de três mil anos, passou plos períodos helénico, árabe, assírio, persa e romano. Do período romano ficou a Casa de Eustolios, com uma vista sobre mediterrâneo de cortar a respiração.

A Companhia Nacional de Teatro do Norte da Grécia apresentou Orestes, de Eurípedes. Yannis Anastasakis é o diretor artístico.

"Esta obra permite-nos analisar as nossas vidas. A peça conta a história de Orestes e de Electra. Passaram seis dias da morte de Clitemnestra, depois dos próprios fihos a terem matado", conta Anastakakis.

"Orestes, Eletra e Pílades encaram a sentença da assembleia. Nesta peça, o importante é o amor fraterno, a amizade e um Estado que vive em crise. E o facto da sociedade ignorar problemas que não lhe interessam. E depois temos a juventude, que tenta encontrar o lugar nessa mesma sociedade."

O Festival de Tragédia Grega teve lugar durante o mês de julho.