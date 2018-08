Kabila mantém incerteza sobre recandidatura à Presidência

Tamanho do texto

Ainda não foi desta que Joseph Kabila revelou se vai ou não recandidatar-se à Presidência do país.

O Chefe de Estado da República Democrática do Congo esteve esta quinta-feira em Luanda, reunido com o Presidente João Lourenço e nas declarações finais, sem direito a perguntas dos jornalistas, Kabila enalteceu apenas as boas relações entre os dois vizinhos.

"Apesar de as relações serem muito boas, ainda há muito a fazer, um longo caminho a percorrer para as reforçar, em prol dos nossas populações", disse Kabila.

Acabou por ser o Presidente angolano a falar sobre o processo eleitoral no Congo. João Lourenço revelou que o hómologo congolês lhe garantiu que o processo eleitoral está a decorrer de forma pacífica e normal.

A menos de uma semana do final do prazo para a entrega das candidaturas às presidenciais de dezembro, Kabila ainda não revelou se vai recandidatar-se, ainda que a Constituição o impeça de o fazer, uma vez que já cumpriu dois mandatos.

As eleições no Congo estiveram marcadas para dezembro de 2016, mas foram adiadas um ano por razões técnicas. Em 2017 Kabila voltou a adiá-las para dezembro deste ano.

Angola está preocupada com a situação político-militar na República Democrática do Congo e, através da Comunidade Internacional da Região dos Grandes Lagos, tem desenvolvido esforços diplomáticos para a estabilidade no país vizinho.