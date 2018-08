Niki Lauda submetido a transplante de pulmão

Tamanho do texto

O ex-triplo campeão do mundo de Fórmula um, Niki Lauda, foi submetido a um transplante de pulmão depois de ter sofrido uma infeção. A lenda austriaca de F1, de 69 anos, teve que deixar a sua casa de férias em Ibiza para ser hospitalizado após contrair um vírus pulmonar.

O ex-piloto, presidente não-executivo da equipa Mercedes, sobreviveu a um grave acidente em agosto de 1976 em Nurburgring no Grande Prêmio da Alemanha. Isso não o impediu de assumir o volante e ser coroado mais duas vezes campeao mundial, em 1977 e 1984. Os gases venenosos inalados durante este acidente, no qual permaneceu quase um minuto no carro em chamas antes de ser retirado, causaram-lhe fragilidades pulmonare.