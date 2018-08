Novo surto de Ébola atinge RD Congo

Tamanho do texto

Um novo surto do vírus Ébola atinge a República Democrática do Congo (RDC).

Quatro casos do vírus foram confirmados no nordeste da província de Kivu do Norte, poucos dias após o recente surgimento da doença, que matou 33 pessoas, ter sido declarado terminado, informou o Ministério da Saúde.

A Organização Mundial de Saúde começou a enviar funcionários e material para a área.

Não há indicações de que os novos casos estejam ligados ao surto anterior - o nono - de Ébola no país, na província de Equateur, no noroeste da RDC.

O Ébola é uma febre hemorrágica causada por vírus que, em casos extremos, provoca hemorragia fatal de órgãos internos, boca, olhos ou ouvidos.