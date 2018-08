Theresa May e Emmanuel Macron reúnem-se em França

Theresa May encurtou as férias em Itália para rumar ao sul de França. Tem encontro marcado com o Presidente Emmanuel Macron, esta sexta-feira, no forte de Brégançon, residência de verão dos chefes de Estado gauleses.

Numa corrida contra o tempo para definir condições da saída do Reino Unido da União Europeia (UE), a primeira-ministra britânica tenta fazer com que o chefe de Estado veja com outros olhos a perspetiva do "Brexit" que defende.

A influência de Macron pode ser determinante junto dos Estados-membros numa altura em que aumenta a pressão sobre May para encontrar um acordo em relação à matéria com Bruxelas.

Na semana passada, o negociador da União Europeia para o "Brexit", Michel Barnier, rejeitou elementos-chave da nova proposta comercial britânica.

"A União Europeia não pode e não irá delegar a aplicação da política e das regras aduaneiras, do IVA e da coleta de impostos a um não-membro que não estaria, como tal, sujeito às estruturas de governação da UE", disse Barnier.

À falta de consenso entre Estados-membros com mais força, tudo aponta para as poucas probabilidades de Michel Barnier adotar uma abordagem mais flexível em relação à saída do Reino Unido da União Europeia.

Entre a espada e a parede, Theresa May tem de encontrar a proposta certa para manter os laços económicos que satisfaçam quer o bloco comunitário, quer, na frente doméstica, o dividido partido Conservador.

A negociações oficiais entre Bruxelas e Londres deverão ser retomadas a 13 de agosto. Em setembro há cimeira europeia em Salzburgo.