Torre Eiffel encerrada devido à greve

Isto deve-se ao sistema de visitas com hora pré-marcada. As filas prolongam-se e os funcionários ficam esgotados de acordo com os sindicatos.

Os turistas já se viam a subir a "Dama de Ferro", mas, esta manhã, estavam um pouco amargurados.

"Quero subir, claro, é a Torre Eiffel, quando se vem a Paris, queremos ver a Torre Eiffel... Estou aborrecida, não vou mentir, para ser honesta isto vai estragar a nossa viagem", disse uma turista britânica.

"Estou muito desiludida porque viemos de Montreal, no Canadá. Chegamos na terça-feira de manhã e acordámos às 6h da manhã para ver a Torre Eiffel. Estávamos entre os primeiros a chegar aqui, mas está fechado", disse outra turista canadiana.

As negociações continuaram durante o dia entre os sindicatos e a empresa que gere a Torre Eiffel, para tentar encontrar uma solução para esta crise.

Não é a primeira vez que o monumento encerra devido à greve. Aconteceu duas vezes no ano passado.