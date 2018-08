Apple vale um bilião de dólares

Tamanho do texto

No mundo dos recordes há sempre lugar para mais um. A Apple tornou-se na primeira empresa privada do mundo a valer um bilião de dólares.

A jornada desta quinta-feira foi histórica porque a gigante tecnológica viu as ações atingirem os 207 dólares em Wall Street. Notícias animadoras para a empresa que saiu de uma garagem e que deixam antever um bom clima de negócios na contagem decrescente para o lançamento da nova geração de Iphones, prevista para setembro.

"Para a economia em geral revela que as pessoas não se importam de pagar mil dólares por um telemóvel. Claramente o aparelho faz muito mais coisas do que chamadas telefónicas. Diria que há quatro ou cinco anos atrás esse cenário possa ter sido um ponto em que as pessoas comentassem: Basta. Não vou pagar mil dólares por um telemóvel. É de loucos", diz Timothy Anderson, da MND Partners.

Mais ainda se pensarmos que em 1997 a Apple esteve à beira da bancarrota. Se fosse um país a empresa seria a Bélgica em termos de receitas anuais.

As receitas, diz a Reuters, já superam o PIB de Portugal e da Nova Zelândia.