Calor recorde em Portugal e Espanha

Só com leques ou água gelada se conseguia aguentar estar algum tempo ao sol, enquanto se esperava para entrar nalguma atração turística com ar condicionado.

Calor que já fez pelo menos dois mortos em Espanha, ambos na região de Múrcia. Um operário, de 48 anos, morreu com um golpe de calor quando trabalhava na construção de uma autoestrada. Um agricultor, de 78 anos, faleceu esta quinta-feira enquanto cuidava da horta.

Em Portugal, as praias do litoral e do interior do país estiveram cheias de banhistas. A água fresca ajuda a suportar as temperaturas que, na região de Lisboa, chegaram a passar dos 40 graus celsius.

Temperaturas acima do normal, mesmo para Agosto, e que se vão manter durante o fim de semana. Só a partir de segunda feira os termómetros deverão começar a baixar em todo o país.