Dia Internacional da Cerveja: Portugal entre os países da UE onde produção mais cresceu

Já houve tempos em que era recomendado beber muita cerveja para combater o calor. Hoje, sabemos que não é o melhor para a desidratação, mas é verdade que com este calor refresca, sabe bem (para quem gosta) e com moderação não faz mal. Esta sexta-feira, dia 3 de agosto, é o Dia Internacional da Cerveja. O Eurostat aproveitou a data para publicar os números do crescimento da produção na União Europeia e Portugal esteve entre os três países onde o fabrico de cerveja mais aumentou. Uma lista encabeçada pela Holanda, que produziu mais 48% que em 2016. Seguem-se o Reino Unido e Portugal. Já a lista dos maiores produtores é liderada pela Alemanha, que produziu no ano passado um quinto de toda a cerveja feita na União Europeia. Holanda, Alemanha e Bélgica são os países que mais exportaram. Os Estados Unidos são o maior mercado, fora do bloco, para cerveja dos países da UE.

