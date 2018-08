Espanha vai reforçar patrulhas no Mediterrâneo

A Guarda Civil espanhola levou para centros de acolhimento de Córdoba as dezenas de migrantes que têm ficado no porto de Algeciras, no sul do país.

Esta semana, as equipas de salvamento marítimo resgataram do Mediterrâneo 106 pessoas de seis embarcações, todas de origem subsariana.

O Comissário Europeu das Migrações foi a Madrid reunir com vários ministros do governo espanhol para se inteirar da situação.

Dimitris Avramopoulos fez também um anúncio: "Espanha tem o total apoio da Comissão Europeia na forma de lidar com o aumento de chegadas através da rota do Mediterrâneo ocidental. Informei o governo espanhol sobre os 3 milhões de euros adicionais do fundo de emergência da Comissão que foi atribuído a Espanha para cobrir as despesas do reforço de pessoal colocado no sul do país."

A Comissão Europeia está também disposta a dar mais assistência técnica ou financeira.

Só este ano, já chegaram aos portos espanhóis cerca de 24 mil migrantes, quase tantos como em 2017.