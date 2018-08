Estátuas gregas com 2 mil anos descobertas na Turquia

São seis estátuas gregas, em bom estado de conservação e com dois mil anos. Foram descobertas lado a lado, nas ruínas da antiga cidade grega de Magnesia, na província de Aydin, na Turquia.

O Professor Orhan Bingöl, supervisiona as escavações no local desde 1984: "Sabemos que existem quase 50 esculturas a contar com as encontradas em Magnesia, Izmir e Aydin e não serão as últimas. A zona onde estamos a trabalhar mostra claramente que podem haver mais. Nos próximos dias vamos encontrar mais achados arqueológicos nas mesmas condições".