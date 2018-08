Ministro da Ordem Pública da Grécia demite-se

Tamanho do texto

O Ministro da Ordem Pública da Grécia, Nikos Toskas, demitiu-se esta sexta-feira. Uma decisão tomada depois dos incêndios que assolaram o país no final do mês de julho e fizeram pelo menos 88 mortos. O gabinete do primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras já aceitou a demissão.