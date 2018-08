Rendimento dos brasileiros só duplica em 2081

Tamanho do texto

As famílias brasileiras vão demorar pelo menos duas gerações até ganharem o dobro do que ganham hoje. O PIB per capita vai demorar pelo menos 63 anos a duplicar, segundo a revisão, publicada agora, de um estudo feito em 2014, por ocasião das últimas presidenciais. É o que acontece se se mantiver o ritmo de crescimento dos últimos 20 anos. O estudo tinha sido elaborado como carta de recomendações aos vários candidatos, de forma a poder duplicar os rendimentos até 2030, mas na verdade o Brasil regrediu em vários indicadores quatro anos depois, agora que o Brasil está outra vez em ano eleitoral.