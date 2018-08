Theresa May reúne-se com Emmanuel Macron no Sul de França

Theresa May encontrou-se com Emmanuel Macron, nesta sexta-feira, no forte de Brégançon, residência de verão dos chefes de Estado franceses e um local histórico frequentado por Napoleão Bonaparte.

A primeira-ministra britânica tenta definir as condições da saída do Reino Unido da União Europeia e procura o apoio do Presidente francês para o acordo de Chequers - a versão suave do "Brexit".

A influência de Macron pode ser determinante junto dos Estados-membros, numa altura em que May está numa corrida contra o tempo para encontrar um acordo com Bruxelas.

Na semana passada, o negociador da União Europeia para o "Brexit", Michel Barnier, rejeitou elementos-chave da nova proposta comercial britânica.

A negociações oficiais entre Bruxelas e Londres deverão ser retomadas a 13 de agosto.