Fim do retiro dos jovens tailandeses num templo budista

Depois de uma aventura que nunca esquecerão, os jovens aproveitaram para rezar e para prestar homenagem a um dos mergulhadores, que morreu em missão, no interior da gruta, quando lhes levava garrafas de oxigénio.

As orações serviram também para acalmar os espíritos onde teve lugar o acidente. Num país profundamente animista, acredita-se que a natureza, as árvores e locais como as grutas têm alma.