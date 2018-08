Gaza enterra jovem palestiniano abatido pelo exército israelita

Tamanho do texto

Dezenas de pessoas participaram este sábado no funeral do jovem morto a tiro pelo exército israelita junto à fronteira entre os dois países.

O rapaz de 15 anos foi um dos dois mortos na manifestação desta sexta-feira. Um protesto que fez ainda pelo menos 220 feridos.

A avó do adolescente abatido, Umm Ziad Al-Suri, diz que a luta é para manter.

"Vamos continuar até libertarmos Jerusalém mesmo que todos os nossos filhos morram. Deus é grande"

Desde o final de março, que todas as sextas-feiras os palestinianos protestam junto à fronteira com Israel. Querem que Tel Aviv acabe com o embargo económico à Faixa de Gaza.

Manifestações que já resultaram na morte de 157 palestinianos e de um soldado israelita.