Incêndio no Algarve queima mais de mil hectares de mato e floresta

Desde esta sexta-feira, o fogo consumiu mais de mil hectares de mato e floresta em Monchique, no Algarve.

Por precaução, algumas povoações foram evacuadas, mas até agora não há registo de vítimas ou de grandes danos materiais.

Mais de 700 operacionais estão no terreno a combater as chamas. A estes juntam-se nas próximas horas mais 130 militares que foram este sábado mobilizados.

Grande parte de Portugal Continental está em alerta vermelho devido ao risco de incêndios. As autoridades garantem que aprenderam com os erros do passado e estão melhor preparadas para os fogos deste verão.

No ano passado, morreram 114 pessoas nos incêndios em Portugal.

Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, foi o cenário da maior tragédia com 66 pessoas mortas e 250 feridas no grande fogo de junho do ano passado.