Marcha do Orgulho Gay junta 20 mil em Jerusalém

Cerca de 20 mil pessoas participaram na parada anual do orgulho gay de Jerusalém, na companhia de fortes medidas de segurança após as ameaças de alguns ativistas judeus de interromperem a celebração.

Com bandeiras do arco-íris com a Estrela de David, a multidão marchou pelas ruas do centro da cidade, apesar do protesto de algumas pessoas.

Acabaram mesmo por se registar alguns confrontos entre manifestantes e a polícia, com as autoridades a efetuarem quatro detenções.

Em 2015, um judeu ultra-ortodoxo esfaqueou uma jovem de 16 anos até a morte e feriu outras cinco pessoas.

O comício da última quinta-feira abriu com um minuto de silêncio para homenagear a vítima.