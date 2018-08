Presentes a tribunal membros da oposição zimbabueana

Vários membros do Movimento para a Mudança Democrática (MDC, sigla em inglês), o principal partido da oposição no Zimbuabué apresentaram-se em tribunal, acusados de incitação à violência, no quadro dos protestos que se seguiram às eleições gerais no país da África Austral.

Falta, no entanto, uma acusação formal por parte do Procurador de Harare. De acordo com a agência Reuters, os 27 membros do MDC foram detidos na quinta-feira.

Se condenados, poderão enfrentar uma pena de prisão de até 10 anos.

Os advogados disseram aos jornalistas que todos eram inocentes das acusações e que tudo o que tinham feito era prestar informações acerca dos resultados eleitorais nas províncias onde pertencem.