PT oficializa candidatura de Lula às presidenciais

Lula da Silva é o candidato do Partido dos Trabalhadores às presidenciais brasileiras de outubro deste ano. Cerca de 600 delegados participaram no evento em São Paulo este sábado, onde Lula foi eleito por aclamação.

A condenação de Lula em segunda instância no quadro da chamado Caso do Tríplex de Guarujá, relacionado com a Operação Lava Jato, implica que o antigo presidente seja considerado inelegível à luz da Lei da Ficha Limpa.

Mas o Partido dos Trabalhadores diz que tem a intenção de registar o candidato. Espera-se que o Tribunal Superior Eleitoral analise depois a candidatura, sendo provável que rejeite a participação do antigo presidente no escrutínio.