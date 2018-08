Queda de helicóptero na Rússia provoca 18 mortos

Tamanho do texto

Os passageiros, 15 trabalhadores de uma empresa petrolífera, e três membros da tripulação morreram quando a aeronave russa - um modelo Mi-8 da UTair - colidiu com a carga de um helicóptero adjacente enquanto ambos completavam a descolagem.

O incidente ocorreu na área de Vankor, no leste da Sibéria, por volta das duas da manhã. Vankor é o maior campo petrolífero da região e é explorado pela empresa russa Rosneft.

O outro helicóptero conseguiu aterrar em segurança após o incidente.

"Após a descolagem, de acordo com informações preliminares, o Mi-8 que transportava passageiros bateu na carga externa do outro helicóptero, por razões ainda desconhecidas. Como resultado, caiu, partiu-se e pegou fogo", revelou o organismo, acrescentando que as condições climatéricas eram normais.

Entretanto, uma comissão foi criada para investigar o acidente e as caixas-pretas dos helicópteros foram recuperadas sem danos aparentes, pelo que vão ser enviadas para Moscovo como parte da investigação, informou a agência estatal de notícias Tass.