Avião histórico Junkers Ju-52 despenha-se neste nos Alpes Suíços

As equipas de resgate conseguiram chegar ao local do acidente com vários helicópteros. No entanto, a ajuda chegou tarde demais disse o líder das operações Andreas Tobler: "Quando as equipas chegaram ao terreno viram um cenário muito triste. Não encontraram nenhum sobrevivente. Todos os 20 ocupantes da aeronave morreram no acidente."

O avião pertencia à empresa "JU-Air", que oferece voos turísticos na Suíça com antigos aviões militares. Segundo a empresa o avião transportou 14 mil pessoas. As circunstâncias do acidente estão a ser investigadas.

"Avaliando o local do acidente, pode-se dizer que a aeronave atingiu o solo quase de forma vertical e a uma velocidade relativamente alta", disse Daniel Knecht, um dos especialistas no

A transportadora aérea lamenta o acidente, já veio expressar as condolências às famílias das vítimas e suspendeu os voos.