Incêndio na Serra de Monchique continua incontrolável

As temperaturas em Portugal, que atingem níveis recorde, não ajudam no combate às chamas. Um incêndio na Serra de Monchique, no Algarve, continua a lavrar pelo terceiro dia consecutivo.

O fogo avança em duas frentes e com grande intensidade. Já consumiu mais de mil hectares de floresta, casas e veículos, como na localidade de Perna da Negra.

No terreno estão, aproximadamente, 800 bombeiros apoiados por 12 meios aéreos - 13 distritos continuam em alerta vermelho. As pessoas são obrigadas a deixar as casas e os animais, enquanto as autoridades tentam garantir as evacuações.

Combate às chamas também na cidade de San Vicente de Alcantara, perto de Badajoz, em Espanha, onde as temperaturas chegaram aos 43 graus neste domingo.

Segundo as autoridades espanholas, o incêndio foi estabilizado, mas ainda não está completamente controlado.