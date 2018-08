Miguel Oliveira vence GP da República Checa e lidera Mundial de Moto2

Miguel Oliveira ganhou este domingo o Grande Prémio da República Checa, em Moto 2, triunfo que lhe permite subir à liderança do Campeonato do Mundo.

O piloto português da KTM saiu do quarto lugar da grelha de partida, mas a três voltas do fim, chegou à liderança da prova. Uma liderança que ia alternando com o italiano Luca Marini. Foi um duelo intenso, com Oliveira a só garantir a vitória na última curva, acabando por cortar a meta 70 milésimos de segundo antes que o italiano.

Foi a segunda vez esta época que Miguel Oliveira subiu ao lugar mais alto do pódio, depois da vitória no GP de Itália, em Junho.

Com a vitória em Brno, o piloto de Almada é agora o novo líder do Mundial de Moto 2.

Após dez provas, Oliveira soma 166 pontos, mais dois que o italiano Francesco Bagnaia.

O espanhol Alex Márquez é terceiro da classificação com 113 pontos, mas depois da queda neste Grande Prémio ficou com poucas possibilidades de lutar pelo título mundial da categoria.

A 11ª das 19 provas do Mundial é o Grande Prémio da Áustria que se realiza no próximo fim-de-semana.

Classificação oficial do Grande Prémio da República Checa, em Moto 2.

1. Miguel Oliveira (POR/KTM) 39:22.324

2. Luca Marini (ITA/Kalex) a 0.070

3. Francesco Bagnaia (ITA/Kalex) a 0.525

4. Lorenzo Baldasarri (ITA/Kalex) a 0.745

5. Xavier Vierge (ESP/Kalex) a 3.362

6. Brad Binder (AFS/KTM) a 3.643

7. Marcel Schrotter (GER/Kalex) a 3.694

8. Jorge Navarro (ESP/Kalex) a 3.728

9. Sam Lowes (GBR/KTM) a 4.038

10. Mattia Pasini (ITA/Kalex) a 5.030

Classificação geral do Mundial de Moto 2 (após a 10ª de 19 provas):

1. Miguel Oliveira (POR) 166 pontos

2. Francesco Bagnaia (ITA) 164

3. Alex Márquez (ESP) 113

4. Lorenzo Baldasarri (ITA) 106

5. Brad Binder (RSA) 101

6. Joan Mir (ESP) 95

7. Xavier Vierge (ESP) 90

8. Marcel Schrotter (GER) 82

9. Fabio Quartararo (FRA) 77

10. Mattia Pasini (ITA) 69