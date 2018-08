Novas imagens do atentado contra Maduro

O presidente da Venezuela; Nicolas Maduro, prepara-se para responder com firmeza aos ataques de que foi alvo com drones no sábado em Caracas. Foram publicadas imagens inéditas de um dos dois aparelhos a explodir e também o som de segundo drone a rebentar. De acordo com as autoridades, sete militares ficaram feridos, três com gravidade. O ministério do Interior afirmou serem aparelhos DJI M600 carregados com um quilo de explosivo C4.