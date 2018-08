Pelo menos três soldados da NATO mortos no leste do Afeganistão

Um bombista suicida matou três soldados checos, parte da patrulha terrestre da Organização do Tratado do Atlântico Norte presente no leste do Afeganistão, num ataque reclamado pelos jiadistas do grupo Taliban. O ataque teve lugar em Charikar, capital da província de Paewan.

Pelo menos um soldado dos Estados Unidos e dois do Afeganistão ficaram também feridos, de acordo com informações avançadas pela NATO/OTAN.

Adrej Babis, o primeiro-ministro da República Checa, prestou homenagem aos soldados mortos, que definiu como "heróis que lutaram contra o terrorismo tão longe de casa."