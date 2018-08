Sismo na Indonésia faz dezenas de mortos

O balanço mortal do sismo que atingiu a Indonésia ultrapassou as oito dezenas. O terramoto de nível 7 na escala de Richter fez-se sentir em particular na ilha Lombok. O número de feridos supera as três centenas.

Depois do abalo telúrico, as autoridades lançaram um alerta de tsunami. As vagas não ultrapassaram os 50 centímetros.

Registaram-se múltiplas réplicas que se fizeram também sentir na ilha de Bali. Os residentes e turistas no local procuraram um abrigo seguro.

O terramoto teve epicentro na ilha de Lombok e perto de Loloan, no extremo ocidental da ilha de Bali, a uma profundidade de 10 mil metros

Na semana passada, um outro sismo atingiu esta ilha turística fazendo 17 mortos.

A Indonésia está localizada no chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma das regiões com maior atividade sísmica do mundo.