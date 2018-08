Explosão perto de aeroporto de Bolonha espalha cenário dantesco

Pelo menos duas pessoas morreram e mais de 60 ficaram feridas, de acordo com meios de comunicação social locais, na sequência da colisão de dois camiões numa autoestrada perto do aeroporto de Bolonha, no norte de Itália.

Vídeos divulgados esta segunda-feira através das redes sociais mostram uma espessa nuvem de fumo a emergir do local do acidente.

A polícia encerrou a estrada onde se deu a colisão e áreas envolventes. Os meios de comunicação italianos dizem que um pesado que transportava automóveis colidiu numa ponte contra um camião cisterna com materiais inflamáveis.

Parte da ponte cedeu e o fogo resultante da explosão alastrou a um parque de estacionamento subterrâneo. Vários veículos acabaram por explodir também.