Férias na montanha de Shahdag no Azerbaijão

A estância de Shahdag é o local ideal para explorar o Grande Cáucaso, descobrir a natureza imaculada e as tradições culturais dos habitantes.

"No pico do Cáucaso, a montanha Shahdag a 4200 metros de altitude, no Azerbaijão, liga o Ocidente ao Oriente", relatou o repórter da euronews Sergio Cantone.

Para contemplar as paisagens, os viajantes podem andar a pé, a cavalo, de bicicleta ou motociclo. As atividades ao ar livre são o maior atrativo da estância de Shahdag.

"Os turistas podem desfrutar da vista sobre as montanhas do Cáucaso. Ao longo do ano, a estância propõe várias atividades. No inverno, é possível esquiar. São umas férias maravilhosas", garantiu Rustam Najafov, diretor da estância.

A estância da montanha de Shahdag situa-se a 200 quilómetros de Bacu, capital do Azerbaijão.