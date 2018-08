Robert Redford sai de cena

“Nunca digas nunca, mas cheguei à conclusão que acabou para mim, em termos de atuação, vou-me retirar depois deste filme, porque já sou ator desde os 21 anos", foram as palavras de Redford que prefere pôr termo à carreira numa nota positiva.

Prestes a completar 82 anos decidiu deixar a representação, mas não deixa de lado a possibilidade de se sentar na cadeira de realizador.

O último filme do ator de “Os Homens do Presidente” chama-se "The Old Man & the Gun" e estreia em Portugal a 8 de novembro.