Canadá enfrenta ira saudita

Chrystia Freeland assegura que a posição do Canadá é a de sempre. Que o governo de Otava vai continuar a defender os direitos humanos, particularmente os direitos das mulheres, em todo o mundo e por isso também na Arábia Saudita.

Vários diplomatas canadianos apelaram, via twitter, para a libertação imediata de um grupo de mulheres ativistas. A resposta extravasou as redes sociais e mostra que as anunciadas reformas do Príncipe Mohammed bin Salman são afinal pouco profundas.