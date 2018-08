Dois mortos e 300 pessoas retiradas devido a deslizamento de terra em Itália

Um deslizamento de terra atingiu uma área montanhosa na região de Vale de Aosta, noroeste da Itália, perto das fronteiras francesa e suíça. Duas pessoas morreram e cerca de 300 turistas e moradores foram retirados da zona.

Na manhã de terça-feira, os corpos das duas vítimas mortais foram retirados do carro que foi arrastado pela lama. As tempestades causaram um segundo deslizamento de terra em Vale Ferret, também na região de Vale de Aosta, no sopé do Mont Blanc.