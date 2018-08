Milos Raonic vence David Goffin com serviço demolidor

Tamanho do texto

Atual #11 do ATP, o belga era favorito, mas Raonic, atual #29 do ranking, não vacilou e, sobretudo através do potente serviço, que lhe garantiu 13 ases e uma taxa de 100% de sucesso nos primeiros serviços, acabou por ser mais forte.

Raonic "despachou" Goffin e na próxima ronda vai enfrentar o vencedor do duelo entre o americano Frances Tiafoe e o italiano Marco Cecchinato.

Noutro jogo desta primeira ronda, Borna Coric (#20) não se deixou intimidar pelo apoio do público a outro tenista da casa, Vasek Pospisil (#94).

O croata venceu o canadiano, por 6-4 e 6-3, e na segunda roinda vai enfrentar o sexto cabeça de série deste Masters 1000 do Canadá, o compatriota Marin Cilic.

Esta primeira ronda ficou ainda marcada também pelo adeus do português João Sousa (#63), derrotado (4-6 e 6-7) diante do húngaro Marton Fucsovics (#51).