Secreta procura rasto de bombistas num hotel português

Tamanho do texto

O Hotel Pestana Caracas, propriedade de uma empresa portuguesa, foi interditado pelos serviços secretos venezuelanos.

As autoridades suspeitam que os autores das explosões deste sábado, durante um discurso do Presidente da Venezuela, estiveram hospedados no hotel.

Funcionários do Serviço Bolivariano de Inteligência (SEBIN) analisam a lista dos hóspedes e os vídeos das câmaras de segurança.

No sábado, duas explosões obrigaram Nicolás Maduro a abandonar uma cerimónia da Guarda Nacional.

Sete militares ficaram feridos e foram detidas seis pessoas.