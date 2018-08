"Chega à presidência da Colômbia uma nova geração"

Iván Duque é o novo Presidente da Colômbia. Considerado o delfim do antigo chefe de Estado Álvaro Uribe e forte opositor do presidente cessante Juan Manuel Santos, quer virar a Colômbia mais à direita. Um movimento que pode agravar o já tenso relacionamento com a vizinha Venezuela.

No plano interno, o maior desafio é manter o acordo de paz com as FARC. Durante a campanha Duque manifestou-se contra o acordo. Agora, no discurso de posse, não deixou dúvidas: vai "desencadear medidas corretivas para garantir que as vítimas [das FARC] tenham justiça"

As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia converteram-se num partido político, a Força Comum Revolucionária Alternativa, e alguns dos seus membros têm assento no parlamento desde o mês passado. Faz parte do acordo assinado em 2016 e que pôs fim a 50 anos de violência.

A esquerda política manifesta receios de um retrocesso e saiu à rua para protestar contra as intenções do novo Presidente.