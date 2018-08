Aumenta o debate político em Espanha por causa da migração

"As pessoas, aqui em Espanha, têm mostrado muita tolerância. Espanha é conhecida pela sua moderação sobre a questão da migração e a decisão do governo espanhol de permitir que a ONG Aquarius atracasse aqui, em junho, trazendo 630 imigrantes resgatados no Mediterrâneo, e a decisão de deixar que navios de outras ONGs tragam as pessoas que resgataram também para aqui. Isso envia uma mensagem muito forte de solidariedade, uma mensagem que muitas pessoas aqui, em Espanha, apoiam. Mas trata-se de uma questão complicada para Espanha e está a tornar-se, cada vez mais, num debate político com os que se opõem às decisões do primeiro-ministro Pedro Sanchez, a dizerem que ele está a encorajar que se viaje para aqui e dizem que ele deveria fazer mesmo que Itália, ou seja, apertar o controlo de fronteiras. Anelise Borges em Bilbao, Espanha, para Euronews."