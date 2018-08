Batalha de Amiens recordada no norte de França

O Príncipe William, Duque de Cambridge e a primeira-ministra britânica, Theresa May, participaram esta quarta-feira nas comemorações do centenário da batalha de Amiens, no norte de França.

A batalha de Amiens marcou o princípio do fim da Primeira Guerra Mundial que terminaria oficialmente a 11 de novembro de 1918.

"O que começou aqui no dia 8 de agosto foi uma verdadeira coligação sob o comando estratégico de um grande militar francês, Marechal Foch; uma batalha na qual as forças de muitas nações se juntaram na mesma luta; nas quais os meios aéreos, mecânicos, coragem humana e engenho se combinaram com resultados devastadores", disse o Duque de Cambridge durante as comemorações na Catedral de Amiens.

Para além de forças britânicas e francesas, o conflito contou com a colaboração de forças australianas, canadianas e norte-americanas.

Portugal esteve igualmente envolvido no conflito em África e na Flandres.