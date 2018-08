BMW anuncia recolha de veículos a gasóleo

Tamanho do texto

Na origem do problema estaria um defeito técnico que já provocou incêndios nos motores na Coreia do Sul.

Segundo um jornal alemão, o módulo de recirculação do gás de escape teria um defeito que estaria na origem de pelo 27 incêndios na Coreia do Sul, só este ano.

O construtor anunciou a recolha de 106 mil viaturas país e emitou um pedido público de desculpas.

No início de agosto, as autoridades sul-coreanas anunciaram a abertura de um inquérito a fim de obrigarem o construtor a avançar rapidamente com a recolha das viaturas defeituosas.

Vários proprietários processaram ainda a BMW exigindo indemnizações.