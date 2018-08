Espanha diminui benefícios a migrantes ilegais

Os 87 refugiados que vão a bordo do navio Open Arms poderão ficar três dias em Espanha, com a possibilidade de pedir asilo, em vez de um mês de autorização de residência que foi concedido aos migrantes resgatados pelo mesmo navio há umas semanas.

Madrid justifica com o fim de uma situação excecional de emergência humanitária.

De acordo com a Organização Internacional das Migrações, Espanha já passou a Itália como o principal destino dos migrantes ilegais que atravessam o Mar Mediterrâneo.

A estes ainda há que somar as centenas de refugiados que todos os meses tentam ultrapassar a fronteira do enclave espanhol de Ceuta com Marrocos, no norte de África.