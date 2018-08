Novo presidente colombiano já tomou posse

Durante a campanha eleitoral, na qual derrotou a esquerda, Duque prometeu unir o país e alterar o acordo de paz histórico alcançado com as FARC mesmo se a maior parte dos partidos apoia a aplicação do acordo. As FARC contudo já anunciaram estar abertas à negociação.

A crise na Venezuela está a ter um impacto direto na Colômbia. Mais de meio milhão de venezuelanos já atravessou a fronteira à procura de alimentos e trabalho.

"Temos que aguardar que Iván Duque tome uma posição de força perante a Venezuela, ele tem muito apoio, incluindo entre a oposição e decerto vai apoiar-se em atores internacionais como os Estados Unidos, principalmente devido ao agravamento das sanções que ainda não foram ativadas porque também coincide com a agenda de Donald Trump que considera a situação na Venezuela como inaceitável", adianta a analista política Marcela Prieto Botero.

O tráfico de droga na Colômbia é estrutural e contribui para o PIB do país. Duque já criticou o que designa como "crescimento exponencial das culturas ilícitas" e a violência dos grupos criminosos que se espalharam pelas áreas anteriormente controladas pela guerrilha.

Estes alguns dos desafios que Iván Duque tem pela frente. A acrescentar a estes conta-se a economia que sofre de níveis elevados de corrupção instalada, entre outros problemas.