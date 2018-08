Tajani quer TGV entre Itália e França

O primeiro-ministro italiano e a principal força política do governo, o movimento 5 estrelas, estão contra o que consideram ser um desperdício de dinheiro público. Mas a Liga do Norte e parceira da coligação, liderada por Mateo Salvini, garante que o projeto é para continuar.

A última estimativa diz que em vez 9 mil o projeto irá custar 26 mil milhões de euros. Até agora foram construídos cinco dos 57 quilómetros previstos de túnel.

O presidente do Parlamento Europeu foi ao local de construção do túnel apoiar o projeto.

Antonio Tajani diz que "aceitar a paragem do estaleiro de construção significa fazer a Itália recuar, colocá-la numa situação medieval."

E dirigindo-se aos governantes italianos acrescentou: "Espero que o vice-primeiro-ministro Matteo Salvini se consiga impor e não vote ao lado do movimento 5 Estrelas para travar as obras. O apelo que lanço a Salvini é este: Não deixe bloquear a construção das infraestruturas. E ao Governo digo que, com os votos da Forza Italia, peça a Salvini para travar a iniciativa nefasta do movimento 5 estrelas e dos seus ministros."

A ligação de alta velocidade deverá ficar terminada daqui por dez anos.