10 milhões de Mustang produzidos

O parque de estacionamento da fábrica de Flat Rock, no estado americano do Michigan, serviu de passerelle para um Mustang Convertible exibir todo o charme.

Dotado de um bloco V8 de 5.0 litros capaz de debitar 450 CV de potência e pintado em Wimbledon White, a cor do primeiro Mustang, este é ainda mais especial porque se trata da unidade número 10 milhões produzida.

É o símbolo de uma longa história coroada de sucessos.

"O Mustang é agora vendido em 146 países. É um coupé desportivo best-seller na Alemanha. Claro que também o é nos EUA", sublinhou Kumar Galhotra, presidente da Ford América do Norte.

Para assinalar a marca, a Ford recorreu a vários modelos que formaram estrategicamente na sede social de Dearborn o número mágico (10 milhões).

Em março de 1964, a Ford iniciou a produção do Mustang quer na versão de Convertible quer na de Fastback. Não demorou muito até receber o Tiffany Award para a excelência no design americano.

Um orgulho para a marca como para os donos de um Mustang. Gail Wise, a primeira compradora dos EUA, trata melhor que ninguém o cabriolet azul pálido que resiste às modas: "Há 54 anos comprei um carro e continuamos a falar sobre isso. Sinto-me uma estrela de cinema aos 76 anos tal como me senti aos 22."

No ano passado, o Mustang tornou-se no desportivo mais vendido do mundo pelo terceiro ano consecutivo, de acordo com dados da consultora IHS Market.