Caças portugueses substituem espanhóis em manobras militares na Estónia

Caças F-16 portugueses vão substituir os caças espanhóis no âmbito das manobras militares da NATO a decorrerem atualmente na Estónia.

O anúncio surge na sequência do incidente ocorrido na terça-feira no qual um caça Eurofighter espanhol disparou um míssil por engano.

O míssil ar-ar de fabrico norte-americano teria sido disparado a cerca de 100 km da fronteira com a Rússia.

Portugal é atualmente responsável pelo policiamento do espaço aéreo no Báltico dentro do quadro da NATO.

O ministério espanhol da defesa já abriu uma investigação ao sucedido. O primeiro-ministro estónio, Jüri Ratas, solicitou igualmente explicações à Aliança Atlântica.