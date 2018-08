Caldas de Monchique: aldeia fantasma

José António não quis deixar a sua casa quando as autoridades pediram aos habitantes para abandonarem Caldas de Monchique.

Célia Neves deixou o Hostel da família apenas por seis horas. No resto do tempo tentou com o marido proteger a propriedade, regando o jardim. O hostel estava cheio, principalmente com turistas, quando as chamas se aproximaram da piscina. Agora está vazio como a aldeia.

O restaurante de Stefan Ljung foi totalmente destruído pelas chamas. O sueco aponta o dedo à Câmara Municipal:

“O governo local, a Câmara não cortou as árvores aqui em baixo. Falei com os bombeiros e eles disseram que não conseguem controlar uma situação como esta, quando existem árvores tão grandes à volta da casa”.